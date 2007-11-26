Исправить класс (поток) захвата экрана

Системное программированиеЗавершен5 заявок266 просмотров
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Класс наследованный от TThread (C++ Builder VCL) по таймеру захватывает экран и сохраняет его в bmp файл.

Уже есть класс, но он работает не правильно.

Нужно исправить класс.

Предлогайте ваши сроки и цену.

16 лет назад
MrObserver
Олег 
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linker
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MotovYurii
Юрий 
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