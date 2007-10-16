Нужно создать клиент серверное приложение (сервер и клиент). Сервер должен запускаться в виде службы операционной системы. Клиент должен соединяться с сервером. Основной смысл таков. Реализовать подобие игры морской бой. Клиент указывает (первый раз происходит регистрация на сервере) ...
Разработкa модуля жеребьевки для парных соревнований
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Требуется скильный .NET девелопер для разработки модуля жеребьевки для парных соревнований. Сложный алгоритм, но если разобраться работы на 2-3 недели включая тестирование.
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