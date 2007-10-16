Реализация протокола обмена данными

При установке драйвера OpenVPN Windows ругается (нужно жать кнопку для продолжения) на неподписанный драйвер. Нужно решение для отключения этого сообщения на время инсталляции (т.е. программно отключить и включить после инсталляции). Конкретно: устанавливается OpenVPN драйвер, во время ...