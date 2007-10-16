Реализация протокола обмена данными

Системное программированиеЗакрыт7 заявок274 просмотра
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Требуется реализация протокола обмена данными с системами управления табло. Данный протокол был разработан для поддержки большинства проводимых на малых спортивных аренах игр, как-то Баскетбол, Воллейбол, Минифутбол и Гандбол. Для реализации обмена данными, система управления табло включает в себя ServerSocket (WinAPI) который широковещательно отсылает описанные в протоколе пакеты всем подключенным клиентам.

Комплект материалов:

1. Описание протокола

2. Комплект софта управления табло.

3. Утилита по приему данных

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16 лет назад
zvezdafitnes
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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