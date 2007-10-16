Требуется супер легкий демон для сбора некой статистики с сайтов по НTTP. Ни apache, ни nginx не держат 20 000 000 запросов в сутки, по сему php отпадает. Нужно слушать порт, собирать инфу в память, и время ...
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Требуется реализация протокола обмена данными с системами управления табло. Данный протокол был разработан для поддержки большинства проводимых на малых спортивных аренах игр, как-то Баскетбол, Воллейбол, Минифутбол и Гандбол. Для реализации обмена данными, система управления табло включает в себя ServerSocket (WinAPI) который широковещательно отсылает описанные в протоколе пакеты всем подключенным клиентам.
Комплект материалов:
1. Описание протокола
2. Комплект софта управления табло.
3. Утилита по приему данных
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