Нужен легкий сервер на с++ от 20 000 000 запросов

Требуется супер легкий демон для сбора некой статистики с сайтов по НTTP.

Ни apache, ни nginx не держат 20 000 000 запросов в сутки, по сему php отпадает.

Нужно слушать порт, собирать инфу в память, и время от времени писать ее или в базу или на диск.

Фактически нужен небольшой движок-демон на котором висит счетчик у spylog/liveintenet, баннерные сети и т.д.

Готов купить готовую разработку с сурсами.

p.s.: Толковые консультации или "так вот же оно бесплатно лежит" оплатятся мгновенно :)