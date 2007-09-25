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Разработка программно-аппаратного комплекса
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Требуется квалифицированная группа разработчиков для реализации проекта разработки программно-аппаратного комплекса.
Общее описание проекта
В комплекс должны входить устройства и сервер, соответственно необходимо разработать следующее:
1. Аппаратная составляющая
Устройство и программное обеспечение для него под управлением Linux. Основная задача устройства – распространение сообщений с использованием bluetooth, по сути небольшой компьютер с Bluetooth-передатчиком.
Необходимо подготовить устройство к промышленному производству.
2. Программная составляющая
Необходимо разработать программное обеспечение для сервера, который будет централизованно управлять сетью из неограниченного количества устройств, описанных выше.
А также программное обеспечение для устройства, позволяющее рассылать сообщения по Bluetooth и взаимодействовать с сервером.
Этапы выполняются почти параллельно.
Условия проекта
Стоимость проекта $70000.
После завершения проекта нужна техническая поддержка.
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
Сроки проекта
10 февраля — начало опытной эксплуатации, (готовы опытные образцы 5 штук)
25 февраля — финальный релиз этап 1, подготовка к промышленному производству
15 апреля — финальный релиз этап 2 (изменения в ПО)
15 мая — финальный релиз этап 3 (изменения в ПО)
Техническое задание высокого уровня будет предоставлено с нашей стороны.
Александр,
Предложения только на [email protected]
и по телефону 8(926)28-28-671
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