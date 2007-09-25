Разработка программно-аппаратного комплекса

$70000
Системное программированиеЗакрыт12 заявок887 просмотров
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Требуется квалифицированная группа разработчиков для реализации проекта разработки программно-аппаратного комплекса.

Общее описание проекта

В комплекс должны входить устройства и сервер, соответственно необходимо разработать следующее:

1. Аппаратная составляющая

Устройство и программное обеспечение для него под управлением Linux. Основная задача устройства – распространение сообщений с использованием bluetooth, по сути небольшой компьютер с Bluetooth-передатчиком.

Необходимо подготовить устройство к промышленному производству.

2. Программная составляющая

Необходимо разработать программное обеспечение для сервера, который будет централизованно управлять сетью из неограниченного количества устройств, описанных выше.

А также программное обеспечение для устройства, позволяющее рассылать сообщения по Bluetooth и взаимодействовать с сервером.

Этапы выполняются почти параллельно.

Условия проекта

Стоимость проекта $70000.

После завершения проекта нужна техническая поддержка.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Сроки проекта

10 февраля — начало опытной эксплуатации, (готовы опытные образцы 5 штук)

25 февраля — финальный релиз этап 1, подготовка к промышленному производству

15 апреля — финальный релиз этап 2 (изменения в ПО)

15 мая — финальный релиз этап 3 (изменения в ПО)

Техническое задание высокого уровня будет предоставлено с нашей стороны.

Александр,

Предложения только на [email protected]

и по телефону 8(926)28-28-671

16 лет назад
xrusty
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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