Нужно написать программу

$100
Системное программированиеЗакрыт11 заявок423 просмотра
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привет!

Нужно написать программу для Windows XP,

подробности в ICQ: 386-652-466

16 лет назад
quiet11
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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