Клиент-серверное приложение "Морской бой"

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Нужно создать клиент серверное приложение (сервер и клиент).
Сервер должен запускаться в виде службы операционной системы. Клиент должен соединяться с сервером.
Основной смысл таков.
Реализовать подобие игры морской бой.
Клиент указывает (первый раз происходит регистрация на сервере) свое имя для входа. Соединяется с сервером. Сервер отсылает клиенту список других клиентов, подключившихся к серверу.
Клиент должен выбрать себе соперника. При выборе происходит запрос согласен ли другой человек играть в игру. Если да, то клиенты начинают расставлять корабли. Должна быть кнопка (ГОТОВ), которая указывает что игрок расставил свои корабли. Когда оба клиента готовы начинаться игра.
В игре должны быть реализованы такие функции как сохранение игры на сервере, загрузка игры с сервера (только для определенных двух клиентов) (Если играли клиент1 и клиент 2 то сохраняя игру она записывается для этих клиентов, другие к ней доступа не имеют, соответ загрузка происходит только для этих двух клиентов).
Работа с файлами на сервере через win32API. Сетевую работу тоже желательно организовать через win32API, но можно и сокетами.
Сервер обязательно должен являть многопоточным приложением, тоесть играть могут от 2 пар (итого 4 игрока итого 2 игры одновременно) игроков и выше.
Языки программирования любые кроме Java, Basic.
P.S. Есть реализация запуска серверной части приложения как службы, есть исходник морского боя на Delphi и C++
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