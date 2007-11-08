CMS по размещению личных статей пользователей с возможностью публикации, редактирования, рецензирования и прочего. Основная задача чтобы при регистрации пользователя на его страницу можно было попасть по ссылке вида: http://www.имя_сайта.net/логин_пользователя Также предусмотреть понятные ссылки для поисковиков. Более ...
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создать компомент описание приведено в приложении. Вопросы принимаю по ICQ 167754111 либо toshax{гав}mail.ru Указывайте свою цену и сроки выполнения (примерные). ОПИСАНИЕ: Требуется создать компонет под Joomla. Данный компонент будет производить расчет шаблонных элементов. Общими для всех элементов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно с использованием функций Win32Api (только для создание соединения между клиентами и сервером, записи и открытии файлов сервером) создать клиент серверно приложение, реализующее простые принцыпы игры "Морской бой" В прикрепленном файле находится более подробное ТЗ. Выполнение проекта ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно создать клиент серверное приложение (сервер и клиент). Сервер должен запускаться в виде службы операционной системы. Клиент должен соединяться с сервером. Основной смысл таков. Реализовать подобие игры морской бой. Клиент указывает (первый раз происходит регистрация на сервере) ...Системное программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад