CMS по размещению личных статей пользователей с возможностью публикации, редактирования, рецензирования и прочего. Основная задача чтобы при регистрации пользователя на его страницу можно было попасть по ссылке вида: http://www.имя_сайта.net/логин_пользователя Также предусмотреть понятные ссылки для поисковиков. Более ...