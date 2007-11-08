Toshax

Антон Аржаник Toshax

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • CMS для портала по размещению личных статей.

    CMS по размещению личных статей пользователей с возможностью публикации, редактирования, рецензирования и прочего. Основная задача чтобы при регистрации пользователя на его страницу можно было попасть по ссылке вида: http://www.имя_сайта.net/логин_пользователя Также предусмотреть понятные ссылки для поисковиков. Более ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Компонент для Joomla

    $250

    Необходимо создать компомент описание приведено в приложении. Вопросы принимаю по ICQ 167754111 либо toshax{гав}mail.ru Указывайте свою цену и сроки выполнения (примерные). ОПИСАНИЕ: Требуется создать компонет под Joomla. Данный компонент будет производить расчет шаблонных элементов. Общими для всех элементов ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Многопоточное клиент-серверное приложение

    Нужно с использованием функций Win32Api (только для создание соединения между клиентами и сервером, записи и открытии файлов сервером) создать клиент серверно приложение, реализующее простые принцыпы игры "Морской бой" В прикрепленном файле находится более подробное ТЗ. Выполнение проекта ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клиент-серверное приложение "Морской бой"

    Нужно создать клиент серверное приложение (сервер и клиент). Сервер должен запускаться в виде службы операционной системы. Клиент должен соединяться с сервером. Основной смысл таков. Реализовать подобие игры морской бой. Клиент указывает (первый раз происходит регистрация на сервере) ...

    Delphi
    Системное программирование2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад