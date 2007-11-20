Многопоточное клиент-серверное приложение

Привет! Есть исходник, нужно сделать отправку регистрационной формы на сайт. icq: 371-827-442
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно с использованием функций Win32Api (только для создание соединения между клиентами и сервером, записи и открытии файлов сервером) создать клиент серверно приложение, реализующее простые принцыпы игры "Морской бой"
В прикрепленном файле находится более подробное ТЗ.
Выполнение проекта желательно на С++, но возможны и другие варианты.
ЭТО не комерческий проект в сеть выкладываться не будет, и не будет использоватся. Это что-то своего рода курсовая работа. Поэтому все должно быть просто и без наворотов.
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