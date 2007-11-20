Многопоточное клиент-серверное приложение

Системное программированиеЗакрыт8 заявок338 просмотров
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Нужно с использованием функций Win32Api (только для создание соединения между клиентами и сервером, записи и открытии файлов сервером) создать клиент серверно приложение, реализующее простые принцыпы игры "Морской бой"

В прикрепленном файле находится более подробное ТЗ.

Выполнение проекта желательно на С++, но возможны и другие варианты.

ЭТО не комерческий проект в сеть выкладываться не будет, и не будет использоватся. Это что-то своего рода курсовая работа. Поэтому все должно быть просто и без наворотов.

16 лет назад
Toshax
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Moiseev_Andrew_Y
Ан Ма 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$70
10 дней