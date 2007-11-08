Служба Win NT для управления другими службами

Класс наследованный от TThread (C++ Builder VCL) по таймеру захватывает экран и сохраняет его в bmp файл. Уже есть класс, но он работает не правильно. Нужно исправить класс. Предлогайте ваши сроки и цену.
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Требуется написать службу (Service) для Win NT при помощи которой можно было бы управлять другими службами но из под аккаунта с ограниченными правами. Т.е. эта служба будет работать под аккаунтом System (т.е. у неё будут права на управление другими службами - стар/стоп этих служб). В тоже время программа пользователя работающего с ограниченными прfвами (и соответственно не имеющая прав на старт/стоп каких либо служб на этом компьютере) должна каким либо образом (named pipes, rpc, com) при помощи описанной выше службы управлять другими службами.
НО это не должен быть протокол tcp или udp чтобы служба не открывала никаких портов на компьютере.
Служба должна быть написана на Borland Delphi 7. Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!
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