Служба Win NT для управления другими службами

Системное программированиеЗакрыт3 заявки216 просмотров
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Требуется написать службу (Service) для Win NT при помощи которой можно было бы управлять другими службами но из под аккаунта с ограниченными правами. Т.е. эта служба будет работать под аккаунтом System (т.е. у неё будут права на управление другими службами - стар/стоп этих служб). В тоже время программа пользователя работающего с ограниченными прfвами (и соответственно не имеющая прав на старт/стоп каких либо служб на этом компьютере) должна каким либо образом (named pipes, rpc, com) при помощи описанной выше службы управлять другими службами.

НО это не должен быть протокол tcp или udp чтобы служба не открывала никаких портов на компьютере.

Служба должна быть написана на Borland Delphi 7. Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!

16 лет назад
skhokhlov
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Amelin
Лев 
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов
16 лет назад
$50