Нужно написать программу под Maк

Нужно сделать тулбар для популярных браузеров: Exploreк (Для всех версий+ популярные надстройки Myie Maxon...) Opera Firefox Mozila В сборке должна быть веб страница, на которой подбирался бы нужный тулбар для определенного браузера и запускался истал, возможность тулбара 1) Текстовое поле для ...