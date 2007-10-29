Создание Тулбара

Интересует решение для отправки факсов нашим клиентам. Проблема: Существующие решения для отправки факсов с компьютеров расчитаны на работу в автоматическом режиме. Т.е. документ с компьютера (каким-либо образом) преобразовывается в факс-данные и помещается в очередь отправки факсов (допустим на сервере). Далее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать тулбар для популярных браузеров:
Exploreк (Для всех версий+ популярные надстройки Myie Maxon...)
Opera
Firefox
Mozila
В сборке должна быть веб страница, на которой подбирался бы нужный тулбар для
определенного браузера и запускался истал, возможность тулбара
1) Текстовое поле для поиска по нашему сайту
2) А далее полоска, куда будут выводится инфлормация полученная
с xml с нашего сайта.
В самом тулбаре будет будет настройка:
- Получать инфо о новинках
- Получать новости
- Звук при получении
Настрйоки сохраняются, по умолчанию все отмеченао(и зву и новости
и новинки)
Сам тулбар посыфлает запрос GET на фаил XML
xml.php?do=Список настроек&Все доступные куки(Нужные заданные имена, я предоставлю)
В зависимости от кук, мы показываем клиенту инфо о его заказе(Сначало вдоль проползает название сообщения) а при
наведении отображается полный текст(Должен быть Bbcode чтобы вставлять ссылки)
Также должны быть иконки(новое сообщение или нет, удалить собщение с прокрутки)
Посылать запрос каждый 5 часов к нашему серверу, и при старте
При получении нового сообщения в трее выводить подсказку, типа пришла новости
Также при скачке, вшивать в настройки ID клиента, если мы его передаем
При установке, по умолчанию делать нашу домашнюю страницу стартовой
Основная информация, подробности лучше обсудить по Skype Sevasot
ICQ 997544
Skype: sevasot
- Похожие заказы
- $8000Системное программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Привет! Нужно написать программу под Macintosh OS . Описание в ТЗ. Срочно. пишите на e-mail: [email protected]Системное программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть следующая задача: из цифр в левом ряду по какому-то магическому алгаритму получаются цифры стоящие в правом ряду. Необходимо понять как это делается и(не обязательно) накатать элементарную прогу для этого.... 20612236 - 141567 20613710 - 055859 20627491 - ...Системное программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется скильный .NET девелопер для разработки модуля жеребьевки для парных соревнований. Сложный алгоритм, но если разобраться работы на 2-3 недели включая тестирование.Системное программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать клиент серверное приложение (сервер и клиент). Сервер должен запускаться в виде службы операционной системы. Клиент должен соединяться с сервером. Основной смысл таков. Реализовать подобие игры морской бой. Клиент указывает (первый раз происходит регистрация на сервере) ...Системное программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен jabber-бот, который умеет принимать файлы от пользователей. Примерно так: я выделяю набор файлов, перетаскиваю их в свой jabber-client, а где-то далеко на сервере их подхватывает бот и складывает в какую-то папку. Основные требования: * Бот продолжает ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Создать программу, позволяющую отображать графики функций, заданных таблично (чтение из файла) и простейшими математическими выражениями (sin, cos, tg, x квадрат и куб). В процессе выполнения реализовать: • формат файла для хранения табличных функций; • окно работы с табличными ...Системное программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется реализация протокола обмена данными с системами управления табло. Данный протокол был разработан для поддержки большинства проводимых на малых спортивных аренах игр, как-то Баскетбол, Воллейбол, Минифутбол и Гандбол. Для реализации обмена данными, система управления табло ...Системное программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется супер легкий демон для сбора некой статистики с сайтов по НTTP. Ни apache, ни nginx не держат 20 000 000 запросов в сутки, по сему php отпадает. Нужно слушать порт, собирать инфу в память, и время ...Системное программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо итегрировать Flex SDK в VS2005 таким образом, чтобы .Net разработчики могли совместить Flex проекты с .Net проектами со всей функциональностью Flex Builder ( дебаггинг, дизайн и тд.) Требуется опыт в разработке AddIns/Package ...Системное программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад