Создание Тулбара

Нужно сделать тулбар для популярных браузеров:

Exploreк (Для всех версий+ популярные надстройки Myie Maxon...)

Opera

Firefox

Mozila

В сборке должна быть веб страница, на которой подбирался бы нужный тулбар для

определенного браузера и запускался истал, возможность тулбара

1) Текстовое поле для поиска по нашему сайту

2) А далее полоска, куда будут выводится инфлормация полученная

с xml с нашего сайта.

В самом тулбаре будет будет настройка:

- Получать инфо о новинках

- Получать новости

- Звук при получении

Настрйоки сохраняются, по умолчанию все отмеченао(и зву и новости

и новинки)

Сам тулбар посыфлает запрос GET на фаил XML

xml.php?do=Список настроек&Все доступные куки(Нужные заданные имена, я предоставлю)

В зависимости от кук, мы показываем клиенту инфо о его заказе(Сначало вдоль проползает название сообщения) а при

наведении отображается полный текст(Должен быть Bbcode чтобы вставлять ссылки)

Также должны быть иконки(новое сообщение или нет, удалить собщение с прокрутки)

Посылать запрос каждый 5 часов к нашему серверу, и при старте

При получении нового сообщения в трее выводить подсказку, типа пришла новости

Также при скачке, вшивать в настройки ID клиента, если мы его передаем

При установке, по умолчанию делать нашу домашнюю страницу стартовой

Основная информация, подробности лучше обсудить по Skype Sevasot

ICQ 997544

Skype: sevasot