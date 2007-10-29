Решение для управления отправкой факсов

Привет! Нужно написать программу под Macintosh OS . Описание в ТЗ. Срочно. пишите на e-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует решение для отправки факсов нашим клиентам.
Проблема:
Существующие решения для отправки факсов с компьютеров расчитаны на
работу в автоматическом режиме. Т.е. документ с компьютера
(каким-либо образом) преобразовывается в факс-данные и помещается в
очередь отправки факсов (допустим на сервере). Далее факсы из этой
очереди отправляются клиентам с помощью стандартных модемов или
специализированных модемных плат.
Недостаток этой схемы - невозможность работы в
интерактивном режиме.
Идеальная схема с нашей точки зрения:
Во время разговора менеджера с клиентом, он
(менеджер) должен иметь возможность отправить документ со своего компьютера на
факс клиенту _в_текущем_сеансе_связи_.
Т.е. сценарий приблизительно такой:
Менеджер говорит клиенту "А сейчас можете принять факс". Затем
производит некие манипуляции с нужным документом (на компьютере)
и он отправляется в виде факса в той же линии, где сейчас
происходит разговор. По окончании отправки текущая линия возвращается
к телефонному аппарату менеджера для продолжения разговора.
Таким образом, требуется интеграция офисной АТС с системой отправки
факсов и локальной сетью предприятия.
Решение может включать (в большей или меньшей степени) замену
внутренней телефонной системы предприятия.
В настоящее время конфигурация телефонной системы следующая:
АТС Panasonic TDA200
16 внешних аналоговых линий
около 70 абонентов (30% цифровые телефонные аппараты, остальные -
аналоговые).
В случае заинтересованности в реализации такого решения, вышлите,
пожалуйста описание вашего решения, ориентировочную стоимость и сроки
реализации.
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