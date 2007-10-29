Решение для управления отправкой факсов

Интересует решение для отправки факсов нашим клиентам.

Проблема:

Существующие решения для отправки факсов с компьютеров расчитаны на

работу в автоматическом режиме. Т.е. документ с компьютера

(каким-либо образом) преобразовывается в факс-данные и помещается в

очередь отправки факсов (допустим на сервере). Далее факсы из этой

очереди отправляются клиентам с помощью стандартных модемов или

специализированных модемных плат.

Недостаток этой схемы - невозможность работы в

интерактивном режиме.

Идеальная схема с нашей точки зрения:

Во время разговора менеджера с клиентом, он

(менеджер) должен иметь возможность отправить документ со своего компьютера на

факс клиенту _в_текущем_сеансе_связи_.

Т.е. сценарий приблизительно такой:

Менеджер говорит клиенту "А сейчас можете принять факс". Затем

производит некие манипуляции с нужным документом (на компьютере)

и он отправляется в виде факса в той же линии, где сейчас

происходит разговор. По окончании отправки текущая линия возвращается

к телефонному аппарату менеджера для продолжения разговора.

Таким образом, требуется интеграция офисной АТС с системой отправки

факсов и локальной сетью предприятия.

Решение может включать (в большей или меньшей степени) замену

внутренней телефонной системы предприятия.

В настоящее время конфигурация телефонной системы следующая:

АТС Panasonic TDA200

16 внешних аналоговых линий

около 70 абонентов (30% цифровые телефонные аппараты, остальные -

аналоговые).

В случае заинтересованности в реализации такого решения, вышлите,

пожалуйста описание вашего решения, ориентировочную стоимость и сроки

реализации.