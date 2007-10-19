Криптография - задача (обновлено)

Есть следующая задача: из цифр в левом ряду по какому-то магическому алгаритму получаются цифры стоящие в правом ряду. Необходимо понять как это делается и(не обязательно) накатать элементарную прогу для этого....

20612236 - 141567

20613710 - 055859

20627491 - 131697

20639604 - 133312

20646563 - 335995

20652604 - 422971

20559803 - 249746

20655019 - 372766

20654232 - 053064

20604682 - 348879

20554538 - 053131

20564083 - 332647

20646653 - 138100

20726974 - 224400

20710992 - 308428

20726739 - 403488

Данный алгоритм вычисляется в процессоре ATMEL 89С52(так что могу предполагать, что это какоето сочетания xor`ов или чего-то подобного....) В общем это все что могу добавить, больше информации нет к сожалению...

Если кто додумается, пишите в аську 112740057 или на почту [email protected], заплачу после того, как дам число, а вы мне дадите правильный ответ... Вообще задача несложная, но мне мозгов не хватает:)