Разработка IM клиента на базе библиотеки libjingle

О проекте:

Разрабатывается система мгновенных сообщений, основанная на протоколе XMPP. Клиентское ПО создается с использованием библиотеки libjingle.

Для серверной части было принято решение использовать ejjabberd.

Основное отличие данной системы состоит в возможности пользователей путешествовать по трехмерному окружению, параллельно общаясь друг с другом.

В качетсве трехмерного движка используется NeoAxis.

В данный момент необходимо разработать сетевую часть, способную обрабатывать большое количество пользователей ( требования аналогичные требованиям для MMORPG игр).

Задачи

– на базе существующих наработок (библиотека libjingle + собственный код) реализовать базовую функциональность IM клиента (передача текста, регистрация новых пользователей, работа со списком контактов и т.д)

– создание файлообменного сервера, способного принимать\передавать файлы клиентам разрабатываемой IM системы.

Программист, который разрабатывал сетевую библиотеку для нашего проекта не в состоянии завершить начатое из-за высокой нагрузки по основной работе.

В связи с этим мы активно ищем специалиста, способного разобраться в существующих наработках и завершить начатое.