Анализ существующего Linux ПО, доработка

$5000
Системное программированиеЗакрыт8 заявок312 просмотров
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Вид работы - анализ существующего ПО, доработка интерфейса, написание плагинов.

ПО - мультимедийная Linux-оболочка MiniMyth (http://linpvr.org, www.mythtv.org).

Необходимое оборудование, все существующие наработки предоставляются.

ООО "СМАРТ-Технологии"

Linux
16 лет назад
2lon
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад