Анализ существующего Linux ПО, доработка

О проекте: Разрабатывается система мгновенных сообщений, основанная на протоколе XMPP. Клиентское ПО создается с использованием библиотеки libjingle. Для серверной части было принято решение использовать ejjabberd. Основное отличие данной системы состоит в возможности пользователей путешествовать по трехмерному окружению, параллельно ...
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Вид работы - анализ существующего ПО, доработка интерфейса, написание плагинов.
ПО - мультимедийная Linux-оболочка MiniMyth (http://linpvr.org, www.mythtv.org).
Необходимое оборудование, все существующие наработки предоставляются.
ООО "СМАРТ-Технологии"
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