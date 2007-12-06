Вставить ASM фрагменты в готовые Pascal программы

Необходимо переписать 20 простых Pascal программ на языке С. • Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboC++3.1 под DOS. • Комментарии не нужны. • Понятный код с отступами. • Без сложностей и самодеятельности, по аналогии, как реализовано в ...
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Модернизировать 10 Pascal задач, так чтобы в каждой задаче любая часть функционала была выполнена в виде встроенного куска на языке Assembler.
• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboPascal7 под DOS.
• Подробные комментарии в ASM вставках обязательны.
• Понятный код с отступами.
• Результат должен выглядеть как список файлов в папке, исходные тексты и исполняемые скомпилированные файлы в одной куче. Различать их можно по номеру задачи и варианту, например 68b.pas, 68b.exe. Исходники поставляются уже именованные таким образом, так что остается их только модернизировать.
• Не обязательно выдумывать сложности, главное - это разнообразие. Например в одной задаче можно выполнить на Ассемблере функцию Read (чтение ввода с клавиатуры), в другой Write, в третьей инкремент переменной i=i+1 и т.д.
Подробное задание и исходники Pascal прикладываю
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