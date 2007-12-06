Вставить ASM фрагменты в готовые Pascal программы

Модернизировать 10 Pascal задач, так чтобы в каждой задаче любая часть функционала была выполнена в виде встроенного куска на языке Assembler.

• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboPascal7 под DOS.

• Подробные комментарии в ASM вставках обязательны.

• Понятный код с отступами.

• Результат должен выглядеть как список файлов в папке, исходные тексты и исполняемые скомпилированные файлы в одной куче. Различать их можно по номеру задачи и варианту, например 68b.pas, 68b.exe. Исходники поставляются уже именованные таким образом, так что остается их только модернизировать.

• Не обязательно выдумывать сложности, главное - это разнообразие. Например в одной задаче можно выполнить на Ассемблере функцию Read (чтение ввода с клавиатуры), в другой Write, в третьей инкремент переменной i=i+1 и т.д.

Подробное задание и исходники Pascal прикладываю