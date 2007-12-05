Переписать 20 простых Pascal программ на С.

Необходимо переписать 20 простых Pascal программ на языке С.

• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboC++3.1 под DOS.

• Комментарии не нужны.

• Понятный код с отступами.

• Без сложностей и самодеятельности, по аналогии, как реализовано в Pascal.

• Результат должен выглядеть как список файлов исходные тексты и исполняемые скомпилированные файлы в одной куче. Различать их можно по номеру задачи и варианту.

Исходники Pascal и описание задачи прилагаются.