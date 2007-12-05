Переписать 20 простых Pascal программ на С.

Необходимо откомпелировать SWF флеш файл в AVI с минимальной потерей качества..! Цена? Почта, куда можно сбросить swf?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переписать 20 простых Pascal программ на языке С.
• Исходные тексты должны писаться или быть совместимы со средой TurboC++3.1 под DOS.
• Комментарии не нужны.
• Понятный код с отступами.
• Без сложностей и самодеятельности, по аналогии, как реализовано в Pascal.
• Результат должен выглядеть как список файлов исходные тексты и исполняемые скомпилированные файлы в одной куче. Различать их можно по номеру задачи и варианту.
Исходники Pascal и описание задачи прилагаются.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Прочее9 заявокЗакрыт16 лет назад
требуется доработка xml файла с описанием товаров для яндекс-маркета, цитирую: "После проверки размещаемых Вами информационных материалов обнаружено их расхождение с правилами размещения информации в Яндекс.Маркете. Подробности найденных несоответствий: товарные предложения,которых у вас нет в наличии (нет ...Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется переделать карту г. Алматы в формате MapInfo в карту формата *geo или *shp. Карта содержит следующие информационные слои: Административные районы Улицы, проспекты, переулки Автомобильные дороги Микрорайоны Кварталы Дома (с нумерацией) Угловые дома А так ...Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна команда разработчиков Embedded Linux систем для серии проектов. Присылайте свои расценки, резюме и портфолио.Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть проблемка с Sape.ru - программист в отпуске, срочно нужна помощь.Завершен16 лет назад
- $20
Нужно установить на сервер тдс "sutra" Sutra ваша, сервер мой ;)Завершен16 лет назад
Требуется установить flash-баннер на все страницы форума vBulletin.Закрыт16 лет назад
- $10
Переделать данный шаблон под DLE 6.0! Чтобы были "мои сообщения", "обратная связь", "добавление комментариев". Сам пробывал, но столкнулся с проблемами! Плохо отображались новые сообщения, то есть, какой-то текст был по середине сайта! И панель с ...Завершен16 лет назад
требуется перевести формат odt в doc. Файл прикрепил. Мыло [email protected] Отзыв приветствуюЗавершен16 лет назад
http://tvoymarket.ru/ - 1 проблема: 1) нажмите на проголосовать в любой новости, вметсо того чтобы проголосовать Вас, кинет в начало страницыЗавершен16 лет назад