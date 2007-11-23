Проблема с Sape.ru

Переделать данный шаблон под DLE 6.0! Чтобы были "мои сообщения", "обратная связь", "добавление комментариев". Сам пробывал, но столкнулся с проблемами! Плохо отображались новые сообщения, то есть, какой-то текст был по середине сайта! И панель с ...