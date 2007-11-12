Запись данных в БД MySQL

Нужно объяснить (на четком примере), как производить запись в БД, перезаписывать данные, и брать данные.

Вообщем так:

есть 2 переменные $text и $datee

$datee = Date(h);

далее: (допустим, что в таблице (под название pro_foto) уже есть данные)

if (ВремяЗаписанноеВБазу != 'Настоящее время (Date(h))')

{выполнить функцию (функцию ненужно писать :)), и переписать переменные $datee и $text в базу}

else {взять данные из базы, $datee присвоить взятую дату, $text'у присвоить взятый из базы текст, дальше я вставлю нужную мне функцию (которая будет оперировать с этими данными) ; }

Вроде так.. :)!

Еще раз повторю, я плохо разбираюсь в mysql, поэтому нужно все четко расписать (даже открытие соединения с mysql :)).

Пишем цены, (По срокам, думаю, хватит минут 5 :)).