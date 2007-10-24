Программирование для Экселя

Подготовить материал для размещения кампании на www.xap.ru ссылки слова
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить эксель документ для работы с ним через различные выборки. А также – объяснить как и что настроено)
Подробности - в приложении.
С вопросами и предложениями - пишите на
- Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Несколько программистов наворотили что-то с xml интернет-магазина и сейчас не можем удалить оттуда лишние категории. Удаляем, но товары остаются в выгрузке. Нужен опытный и сообразительный программист это поправить. Бюджет не большой т.к. работы для ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуеться программист на Python для разработки приложения анализа изображений и фотографий, платформа: *nix, Winodws. Подробности при переписке.Закрыт16 лет назад
- $50
Есть необходимость собрать пакет (ядро ?) из исходников внеся незначителные изменения. url проекта http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80408&package_id=83577&release_id=160654Завершен16 лет назад
- $100
ТЗ приложен. присылайте резюме контакты и цену на xtrasns собака gmail точка comПрочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужно оптимизировать граф посредством выкидывания узлов. Данные узлов находятся в массивах, у каждого узла есть имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов. Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у ...Завершен16 лет назад
Есть необходимость в периодических услугах, связанных с программами исходник которых написан ассемблером. Например поиск "руткита" в теле программы. Более подробная информация после обращения на [email protected]Закрыт16 лет назад
- $15
Есть сайт на сабдримере хочу поставить ДЛЕ в ручную перезабивать новости трудновато будет, нужно перенести БД. Юсеров можно потерять главное это новости и комменты к ним.Завершен16 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт на подобие tak.ru.За подробностями обращаться в асю 275541294Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно оптимизировать граф посредством выкидывания узлов. Узлы находяться в массиве, у каждого узла имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов. Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у него имеются ...Закрыт16 лет назад