Программирование на ассемблере

ПрочееЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Есть необходимость в периодических услугах, связанных с программами исходник которых написан ассемблером. Например поиск "руткита" в теле программы. Более подробная информация после обращения на [email protected]

16 лет назад
pilik
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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