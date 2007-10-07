Оптимизация графа на С

Нужно оптимизировать граф посредством выкидывания узлов. Узлы находяться в массиве, у каждого узла имя (char*). Каждый узел имеет линк на себя и несколько других узлов. Нужно просмотреть все линки каждого узла, если у него имеются линки на узлы с одинаковым именем, оставляем только первый из этих узлов, остальные выкидываем, а их линки переписываем в оставшийся узел.

Обязательно наличие компилятора MSVS.