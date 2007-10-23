Разработка защиты для pdf файла

Требуется портирование приложения с С++ (кроссплатформенный, open-source) на С#. За подробностями стучать в ICQ 118-618-682.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: автоматический вывод во всех скачиваемых pdf-файлах уникальной для каждого зарегистрированного пользователя текстовой строки.
Описание: Сайт сделан на Joomla.
Есть база данных пользователей с их именем, фамилией, и-мейлом. Зарегистрированные посетители сайта могут скачать pdf-файлы. В каждом из скачиваемых файлов нужно вывести текстовую строку (внизу 1й страницы): «… текст… ИМЯ ФАМИЛИЯ (ПОЧТА).»
В итоге должно получиться «Эта книга предназначена только для личного использования Имя Фамилия (Почта).»
Подробности почтой (ссылка на сайт, текст, пример исполнения на аналогичном сайте – там файлы отсылаются на почту, а не скачиваются напрямую).
- Похожие заказы
- Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно написать функцию на C++ для отображения байта зеркально и сохранения этого результата в отдельной переменной. Использывать только побитовые операции. например: двоичное представление числа 20 - 00010100 ...Завершен16 лет назад
- $5
Скрипт загрузки файлов с компьютера на сервер. Тип файлов - любые. По окончании загрузки пользователю выдается http-линк. http://www.imagerabbit.com/ - характерный пример. Большего и не надо. Примечание: доступ ко всем конфигам на сервере есть.Завершен16 лет назад
- $50
Дополнительный блок выпадающего меню в Shop CMS. Всего 4 последовательных меню расположенных горизонтально одим за другим.Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Скрипт..Завершен16 лет назад
- $10
Дополняю раннее созданную тему. На данный момент проблема не решена, хоть и выбрал исполнителя. Сначала я создал аккаунт cpanel через WHM. Добавил на него несколько поддоменов. Затем удалил этот аккаунт и вновь создал. Теперь при добавлении ...Завершен16 лет назад
Пожалуйста, прошу откликнуться тех, кто хорошо знает Drupal и имел с ним дело. Нужно перенести www.molitvoslov.com на этот движок.Прочее4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2
Доброго времени суток. Нужно скомпилить данний код под дебиан. В 3 вариантах: файл globals.h 1. #define CS_QLEN 128 ...Завершен16 лет назад
- $2
Доброго времени суток уважаемие колеги. Нужно срочно скомпилить сорси под RedHat 8,9 сорси (прилепил). Если скомпилили, стучать в аську, или сразу на мило, проверяю, оплачиваю работу, если ошибки лезути тогда извините, нужно как говорят на вчера! С меня ...Завершен16 лет назад
- $50
Требуется выполнить курсовое задание. Контакты: тел.: 8 - 926 - 109 8467 e-mail: [email protected]Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад