Разработка защиты для pdf файла

Задача: автоматический вывод во всех скачиваемых pdf-файлах уникальной для каждого зарегистрированного пользователя текстовой строки.

Описание: Сайт сделан на Joomla.

Есть база данных пользователей с их именем, фамилией, и-мейлом. Зарегистрированные посетители сайта могут скачать pdf-файлы. В каждом из скачиваемых файлов нужно вывести текстовую строку (внизу 1й страницы): «… текст… ИМЯ ФАМИЛИЯ (ПОЧТА).»

В итоге должно получиться «Эта книга предназначена только для личного использования Имя Фамилия (Почта).»

Подробности почтой (ссылка на сайт, текст, пример исполнения на аналогичном сайте – там файлы отсылаются на почту, а не скачиваются напрямую).