Разминка ума для C++ программиста

ПрочееЗавершен4 заявки184 просмотра
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Нужно написать функцию на C++ для отображения байта зеркально и сохранения этого результата в отдельной переменной. Использывать только побитовые операции.

например:

двоичное представление числа 20 - 00010100

его зеркальное отображение - 00101000

а это 40, вот это значение нужно сохранить в отдельной переменной.

За работу могу предложить только отзыв и возможность сотруднечества в более крупных проэктах

16 лет назад
softid
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
eugensoft
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Заказывал разработку программы на С++, работа была выполнена на высшем уровне. Обязательно буду дальше сотрудничать. Советую всем работать с этим человеком.
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