Разминка ума для C++ программиста

Нужно написать функцию на C++ для отображения байта зеркально и сохранения этого результата в отдельной переменной. Использывать только побитовые операции.

например:

двоичное представление числа 20 - 00010100

его зеркальное отображение - 00101000

а это 40, вот это значение нужно сохранить в отдельной переменной.

За работу могу предложить только отзыв и возможность сотруднечества в более крупных проэктах