Почтовая форма

Требуется портирование приложения с С++ (кроссплатформенный, open-source) на С#. За подробностями стучать в ICQ 118-618-682.
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