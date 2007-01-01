***************** ЗАКАЗЫ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮ ****************************
1. Web-дизайн
Разработка web-сайта "под ключ": уникальный дизайн, верстка (XHTML, div, валидность, кроссбраузероность).
2. Web-программирование
Программирование web-сайтов, написание скриптов, подключение к CMS (Wordpress, HostCMS и Bitrix - только сайты-визитки).
3. SEO
Оптимизация сайтапод поисковые системы.
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Обо мне:
Занимаюсь web-дизайном более 4-х лет.
- Кроссбраузерная валидная верстка макетов любой сложности.
- Проверка верстки в браузерах IE6, IE7, IE8, Opera 9.x, FireFox 3, Safari, Google Chrome.
- Проверка валидности кода
- PHP программирование
- Разработка дизайна.
Ответственность при выполнении работы.
Опыт работы в дизайн студии АйТи-Студио www.it-studio.ru (штат) полгода.
с 1.01.07 в Агентстве IT-технологий Шторм/Storm www.ria-storm.spb.ru (удаленно)
web-дизайнер, верстальщик, полиграфия
Студия продвижение сайтов www.fairseo.ru
Мои проекты:
www.getincss.ru - Блог для вебмастера
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