Lelya

Ольга Вебмастер Lelya

 
37 летРоссия/Пятигорск
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Веб-мастер: дизайн, верстка, php кодинг

***************** ЗАКАЗЫ ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЮ ****************************

1. Web-дизайн

Разработка web-сайта "под ключ": уникальный дизайн, верстка (XHTML, div, валидность, кроссбраузероность).

2. Web-программирование

Программирование web-сайтов, написание скриптов, подключение к CMS (Wordpress, HostCMS и Bitrix - только сайты-визитки).

3. SEO

Оптимизация сайтапод поисковые системы.

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Обо мне:

Занимаюсь web-дизайном более 4-х лет.

- Кроссбраузерная валидная верстка макетов любой сложности.

- Проверка верстки в браузерах IE6, IE7, IE8, Opera 9.x, FireFox 3, Safari, Google Chrome.

- Проверка валидности кода

- PHP программирование

- Разработка дизайна.

Ответственность при выполнении работы.

Опыт работы в дизайн студии АйТи-Студио www.it-studio.ru (штат) полгода.

с 1.01.07 в Агентстве IT-технологий Шторм/Storm www.ria-storm.spb.ru (удаленно)

web-дизайнер, верстальщик, полиграфия

Студия продвижение сайтов www.fairseo.ru

Мои проекты:

www.getincss.ru - Блог для вебмастера

PHPWordPress
Портфолио
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Отзывы заказчиков
testl2tp
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$800
10 баллов
16 лет назад
Создание сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
likbez
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта
Заказывал дизайн сайта. Сделали все оперативно и сроки. Дизайн на уровне. Спасибо!
Были очень рады сотрудничеству с Дмитрием. Приятный в общении человек, четко формулирует задание. Оплата произведена в срок. Надеемся на дальнейшее сорудничество.
Ответный отзыв
djsid
Гость 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$800
10 баллов
16 лет назад
Сайт ди-джея
Огромное спасибо за работу, творческий подход и креатив, самое главное радует это то что команда очень остро реагирует и все вещи понимает не на свой лад а именно моими глазами, так как я себе все и представлял, а в наше время это самое главное, перебрав с 20 предложений которые делали совсем не то я очень рад что вышел на команду действительно Профессионалов с большой буквы в своем деле, спасибо и так держать!
Очень рада была получить заказ и работать над проектом. Заказчик честко формулирует задачу и гарантирует оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
molomo
Игорь 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Почтовая форма
Все хорошо.. :))
Рада была выполнить работу! Понятное задание и оплата в срок.
Ответный отзыв
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
$60
10 баллов
16 лет назад
Создать стиль в css
Что еще можно сказать о хорошем, опытном, проффесиональном человеке? кроме того как поставить 10 баллов и удовлетвориться плодами высококачественной работы и Работа была выполнени в кротчайшие сроки, все понятно и доступно.
Рада была сотрудничать! Спасибо за ваш выбор.
Ответный отзыв