Дизайн интерфейса и элементов игры для телефона

$250
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен2 заявки356 просмотров
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Необходим дизайн интерфейса и элементов игры для телефона (Android).

Суть игры - убийство инопланетных насекомых.

Что потребуется вкратце:

1. главный фон под меню

2. кнопки меню

3. отрисовка персонажей (мультяшные насекомые, около 15шт. + анимация (полет, ползание и т.п.) ввиде отдельных кадров, т.е. вам анимировать не надо, только кадры нужны)

4. отрисовка бонусов игры

5. панелька игрока (там где очки считаются, бонусы,жизни)

6. разные надписи (типа double kill)

Подробное ТЗ только в руки исполнителя, отбор по портфолио.

Бюджет от 250$, по мере работ дополнительная оплата будет оговариваться. Работа не разовая, т.к. игра будет постоянно усовершенствоваться.

От вас - портфолио с иллюстрациями, иконками, интерфейсами.

С предложениями можно также в личку или на почту, в асю стучать бесполезно :)

14 лет назад
Lelya
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vadozzer
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$250
14 дней
Проект достался другому исполнителю, но Вадим сам выполнил тестовое задание безукоризненно. Отличный художник!
Жаль что не довели проект до конца, но порадовало человеческое отношение.
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