Необходим дизайн интерфейса и элементов игры для телефона (Android).

Суть игры - убийство инопланетных насекомых.

Что потребуется вкратце:

1. главный фон под меню

2. кнопки меню

3. отрисовка персонажей (мультяшные насекомые, около 15шт. + анимация (полет, ползание и т.п.) ввиде отдельных кадров, т.е. вам анимировать не надо, только кадры нужны)

4. отрисовка бонусов игры

5. панелька игрока (там где очки считаются, бонусы,жизни)

6. разные надписи (типа double kill)

Подробное ТЗ только в руки исполнителя, отбор по портфолио.

Бюджет от 250$, по мере работ дополнительная оплата будет оговариваться. Работа не разовая, т.к. игра будет постоянно усовершенствоваться.

От вас - портфолио с иллюстрациями, иконками, интерфейсами.

С предложениями можно также в личку или на почту, в асю стучать бесполезно :)