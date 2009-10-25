Простой интерфейс управления PHP+XML

$180
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки243 просмотра
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Задание простое для веб-программиста.

Необходимо спрограммировать интерфейс управления рассчитанного на одного пользователя.

Интерфейс будет содержать функции Интернет-магазина.

Технологии: PHP+MySQL

Предлагаю ознакомиться с заданием:

http://www.setupsite.ru/upload/phpxml.rar

Бюджет: 10000 рублей

Сроки: 7 дней (утро 7 декабря)

Оплата:

Возможна поэтапная оплата, любым способом.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.

1. Наличие почтового ящика.

2. Наличие ICQ или аналогов.

3. Наличие сотового телефона.

4. Возможность работать в выходные.

5. Работа по ТЗ

Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник или студия.

По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.

PHP
14 лет назад
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
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