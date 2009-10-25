Простой интерфейс управления PHP+XML

Нужно разработать интерфейс на основе карты сайта и фунций сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание простое для веб-программиста.
Необходимо спрограммировать интерфейс управления рассчитанного на одного пользователя.
Интерфейс будет содержать функции Интернет-магазина.
Технологии: PHP+MySQL
Предлагаю ознакомиться с заданием:
http://www.setupsite.ru/upload/phpxml.rar
Бюджет: 10000 рублей
Сроки: 7 дней (утро 7 декабря)
Оплата:
Возможна поэтапная оплата, любым способом.
Обязательно:
1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.
1. Наличие почтового ящика.
2. Наличие ICQ или аналогов.
3. Наличие сотового телефона.
4. Возможность работать в выходные.
5. Работа по ТЗ
Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник или студия.
По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.
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