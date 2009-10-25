Простой интерфейс управления PHP+XML

Добрый день. Нужен адекватный человек, который нарисует продуманный, графически приятный и удобный интерфейс относительно сложной системы сбора статистики и отчётов. В предлагаемом нами конкурсе (тестовом задании) мы просим показать всё, на что вы способны. Победитель ...