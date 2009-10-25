Простой интерфейс управления.

$350
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки367 просмотров
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Задание простое для веб-программиста.

Есть конфигурационные файлы XML. Необходимо создать интерфейс, чтобы этими файлами можно было управлять.

Внешний вид(верстка) прилагаются. см.файл задания.

Технологии: PHP+XML

Предлагаю ознакомиться с заданием:

http://www.setupsite.ru/upload/tzcdiu.rar

Бюджет: 5000 рублей

Сроки: 2-3 дня

Оплата:

Возможна поэтапная оплата.

Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник или студия.

По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.

14 лет назад
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
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