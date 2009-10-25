Разработка интерфейса сайта

Задание простое для веб-программиста. Есть конфигурационные файлы XML. Необходимо создать интерфейс, чтобы этими файлами можно было управлять. Внешний вид(верстка) прилагаются. см.файл задания. Технологии: PHP+XML Предлагаю ознакомиться с заданием: http://www.setupsite.ru/upload/tzcdiu.rar Бюджет: 5000 рублей Сроки: 2-3 дня Оплата: Возможна поэтапная оплата. Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, ...
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Нужно разработать интерфейс на основе карты сайта и фунций сайта.
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