Интерфейс для презентации каталога на CD.

Привет .Ищу толкового программиста,с отзывами и хорошим характером,который понимает клиента имеется сайт ebayodessa.net ,полностью рабочий требуется добавить несколько модулей на сайт (создание категорий,переносы тем и сообщений и тд такого типа) требуется проверить и исправить недочеты в браузерах (укажу) требуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сабж,
необходимо создать программный интерфейс для размещения на CD каталога товаров мебельного магазина.
Интерфейс по PSD-макету.
Возможность администрирования каталога: товары(добавить/удалить)
Новости, скидки, акции, контакты, видеоролик и прочее.
В идеале, было бы супер, полная или частичная синхронизация с интернет-магазином Magento, то есть брать товары из базы данных.
Выслушаю бюджеты и сроки.
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