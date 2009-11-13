Интерфейс для презентации каталога на CD.

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок228 просмотров
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Сабж,

необходимо создать программный интерфейс для размещения на CD каталога товаров мебельного магазина.

Интерфейс по PSD-макету.

Возможность администрирования каталога: товары(добавить/удалить)

Новости, скидки, акции, контакты, видеоролик и прочее.

В идеале, было бы супер, полная или частичная синхронизация с интернет-магазином Magento, то есть брать товары из базы данных.

Выслушаю бюджеты и сроки.

14 лет назад
arikon1
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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