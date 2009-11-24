Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Мне необходима разработка дизайна программного интерфейса. Нужно будет проработать внешний вид всех окошек, форм, мастера добавления проектов. От вас нужно: опыт подобных работ, сроки, стоимость. Большой плюс: отзывы, возможность работать по безналу (не обязательно). Готова ...
Разработка интерфейса для сайта по приему ставок
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.
Мне необходима разработка дизайна программного интерфейса для сайта, специализирующегося на приеме ставок на спорт (букмекерская контора). Нужно будет проработать внешний вид всех окошек, форм, мастеров и т.п.
От вас нужно: опыт подобных работ, сроки, стоимость. Большой плюс: работы в похожей сфере (азартные игры).
Готов ответить на все вопросы.
С уважением.
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