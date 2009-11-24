Разработка интерфейса для сайта по приему ставок

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Мне необходима разработка дизайна программного интерфейса для сайта, специализирующегося на приеме ставок на спорт (букмекерская контора). Нужно будет проработать внешний вид всех окошек, форм, мастеров и т.п.

От вас нужно: опыт подобных работ, сроки, стоимость. Большой плюс: работы в похожей сфере (азартные игры).

Готов ответить на все вопросы.

С уважением.