CMS + программирование модулей

Задание для веб-программиста.

Необходимо программирование интерфейса управления рассчитанного на одного пользователя, можно на базе любой CMS, но желательно на SAPID.

Интерфейс будет содержать функции Интернет-магазина.

В результате должно получиться:

1. CMS со структурой каталогов + Шаблоны (сверстанные страницы)

2. Модуль Каталог(Двери, Аксессуары)+Прайс-Лист

3. Модуль - Корзина.

4. Рабочий пример на 3-4 товарах.

Наполнять будем самостоятельно без Вашего участия.

К заданию прилагается все необходимые сверстанные страницы.

Технологии: PHP+MySQL

Предлагаю ознакомиться с заданием:

http://www.setupsite.ru/upload/tz_programm_011209.rar

Бюджет: 12000 рублей

Сроки: 9 дней

При выполнении задания за 5 дней +2000 рублей

Оплата:

Возможна поэтапная оплата, любым способом.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.

1. Наличие почтового ящика.

2. Наличие ICQ или аналогов.

3. Наличие сотового телефона.

4. Возможность работать в выходные.

5. Работа по ТЗ

Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник или студия.

По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.