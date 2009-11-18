Программный интерфейс для корпоративной ИС

Необходимо разработать дизайн и иконки для корпоративной информационной системы.В настоящее время функциональность практически полностью разработана, и работать придется с живой системой, к которой предложу удаленный доступ. Интерфейсы пользователя разработаны на готовых, но модифицированных компонентах, так что свобода в изобразительной части несколько ограничена возможностями этих компонентов. Во вложении скриншот существующего интерфейса системы.

Оплата работы поэтапная: 20% после утверждения внешнего вида окон, табулятора окна, верхней "панели задач", 30% после утверждения основных компонент системы – "дерево объектов", "поисковая форма", "результаты поиска", "просмотр свойств", редактирование свойств. Еще 25% после утверждения дизайна остальных компонент (редактор типов, категорий, GoogleView и т.п.) и форм проекта. 25% после утверждения всех иконок проекта (около 30 штук), внешнего вида утилит.

Гарантийный срок не менее 3 мес.

Очень желательно наличие телефона и skype для связи.

Срок исполнения 2 недели.