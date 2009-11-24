Програмный интерфейс

Задание для веб-программиста. Необходимо программирование интерфейса управления рассчитанного на одного пользователя, можно на базе любой CMS, но желательно на SAPID. Интерфейс будет содержать функции Интернет-магазина. В результате должно получиться: 1. CMS со структурой каталогов + Шаблоны (сверстанные страницы) 2. Модуль ...