Програмный интерфейс

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт15 заявок363 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Мне необходима разработка дизайна программного интерфейса. Нужно будет проработать внешний вид всех окошек, форм, мастера добавления проектов.

От вас нужно: опыт подобных работ, сроки, стоимость. Большой плюс: отзывы, возможность работать по безналу (не обязательно).

Готова ответить на все вопросы.

С уважением.

14 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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