Програмный интерфейс

Задание для веб-программиста. Необходимо программирование интерфейса управления рассчитанного на одного пользователя, можно на базе любой CMS, но желательно на SAPID. Интерфейс будет содержать функции Интернет-магазина. В результате должно получиться: 1. CMS со структурой каталогов + Шаблоны (сверстанные страницы) 2. Модуль ...
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.
Мне необходима разработка дизайна программного интерфейса. Нужно будет проработать внешний вид всех окошек, форм, мастера добавления проектов.
От вас нужно: опыт подобных работ, сроки, стоимость. Большой плюс: отзывы, возможность работать по безналу (не обязательно).
Готова ответить на все вопросы.
С уважением.
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