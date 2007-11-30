Доработка скрипта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок95 просмотров
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Здравствуйте. Необходим программист с хорошим знанием Perl и Php.

Нужно доработать скрипт рассылки с сайта.

Схема такая:

Пользователь заходит на http://itnegotiant.servertorg.ru/index.php?act=page&id=8

Подписывается на рассылку.

Только периодичность другая будет:

- ежедневно

- 3 раза в неделю

- раз в неделю

Нужно соотвественно так доработать скрипт, чтобы все это было автоматизировано.

MySql лучше не использовать, лучше текстовая база.

Сейчас автоматизирована только сама подписка. Нужно автоматизировать процесс рассылки

О цене договоримся.

Скрипт прилагаю

(выложить в cgi-bin, запустить файл админки cml-admin.cgi логин admin, пароль - 0okmnji98uhb

В разделе SEND увидите форму отправки. Поле зарузки файла не нужно. Нужно чтобы конкретный фал сам аттачился. это будет прайс в zip)

Желательно сразу демку на своем сайте показывать. Сделать нужно завтра.

16 лет назад
Lelya
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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