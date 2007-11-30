Доработка скрипта

1. Пользователь загружает материалы в форму на сайте 2. Подсчитывается и выдается кол-во слов. Пример подобной программы: http://www.practiline.com/. Форматы те же что и по ссылке, но нужен только подсчет слов, и/или иероглифов (яп., кит., кор.). ...
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Здравствуйте. Необходим программист с хорошим знанием Perl и Php.
Нужно доработать скрипт рассылки с сайта.
Схема такая:
Пользователь заходит на http://itnegotiant.servertorg.ru/index.php?act=page&id=8
Подписывается на рассылку.
Только периодичность другая будет:
- ежедневно
- 3 раза в неделю
- раз в неделю
Нужно соотвественно так доработать скрипт, чтобы все это было автоматизировано.
MySql лучше не использовать, лучше текстовая база.
Сейчас автоматизирована только сама подписка. Нужно автоматизировать процесс рассылки
О цене договоримся.
Скрипт прилагаю
(выложить в cgi-bin, запустить файл админки cml-admin.cgi логин admin, пароль - 0okmnji98uhb
В разделе SEND увидите форму отправки. Поле зарузки файла не нужно. Нужно чтобы конкретный фал сам аттачился. это будет прайс в zip)
Желательно сразу демку на своем сайте показывать. Сделать нужно завтра.
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