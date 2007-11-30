Дописать модуль для WordPress

Доброго времени суток. Есть задача - сделать баннерную сеть. Главное условие: возможность автоматического приема webmoney и прочих платежных систем тк Яндекс и Рупей Система оплаты пин-кодами Система должна выдерживать большие нагрузки (большое кол-во пользователей) Это может быть уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать модуль профиля пользователя для WordPress(загрузка аватара, минимальные контактные данные ) пример:
Профиль почти как в движке DLE.
+ модуль должен выводить в камментах ссылку на профиль и показывать аватар.
+В профиле указывается количество камментов юзера.
- Не нужно реализовывать личную почту.
+ Сделать БАН Юзера для админов.
+ Возможность камментить незареганым юзерам.
+ Дам шаблон под который все нужно заточить.
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