Флеш заказ на мини промо сайт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок265 просмотров
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Необходим человек с опытом и с хорошим портфолио на тему флеш мини-промо сайтов.Необходимо предоставить портфилио.

В случае успешной договоренности ,постоянные заказы для одного из производителей мобильных телефонов.

Ваши заявки с портфолио присылайте сразу на е-маил anton at promo.lv

16 лет назад
promo
LTD 
41 годЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-5)
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