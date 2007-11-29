Нужен скрипт интернет магазина

нужно сделать копию проекта. только с некоторыми нововведениями такого или такого сервиса http://www.seozavr.ru/ http://www.xmest.ru/ только не надо заливать, что это очень трудная работа и она стоит очень много. работы дней на 4-7. прмерное тз 1. партнерка двух уровневая. с возможностью задавать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
у кого есть скрипт интернет магазина пришлите цены и описание
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