Доделать сайты на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок86 просмотров
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Нужно довести несколько сайтов на CMS Битрикс. Правок много, но они мелкие, в основном. Нужно сделать все быстро и качественно.

Спасибо.

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16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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