Форма заказа для сайта

$20
Веб-программированиеЗавершен18 заявок223 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать форму заказа для сайта по образцу.

Адрес образца дам.

Поля:

Заказчик*

Контактное лицо*

Электронная почта*

Контактный телефон с кодом города*

Наименование продукции*(выпадающий список)

Количество*

Форма поставки* (выпадающий список)

Адрес поставки*

Сроки поставки*

Примечание:

Посетитель сайта заполнят форму, форма отправляется на e-mail.

16 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
egorvolnov
Егор 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$9
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Нормальный человек, цель работы понятно разъяснил с самого начала, оплатил все в срок. Другим фрилансерам крайне рекомендую иметь дело с ним.
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