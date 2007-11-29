Форма заказа для сайта

На странице есть несколько (один или сколько-угодно-много) Flash элементов проигрывателей аудио роликов (готовые, уже разработанные элементы). Необходимо организовать взаимодействие нескольких таких (абсолютно одинаковых) роликов на странице - при начале воспроизведения одного аудио ролика все остальные ...