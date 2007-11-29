Доработать сайт

На сайте http://www.allbiz.kz нужно доработать следующее:

В админке:

1. Редактирование городов+

2. Редактирование разделов

3. Редактирование подразделов

4. Редактирование фирм+

5. Вип места+

6. Редактирование новостей и новостей компаний

7. Редактирование контента основных страниц

8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы

*под редактированием понимается удобное удаление/изменение/добавление

на сайте сделать:

1. Кабинет пользователя

2. Добавить возможность добавлять схему проезда, логотип и прайс конторам при регистрации, загрузка прайса в любом формате

3. Сделать возможность ставить у себя на сайте счетчик, благодоря которому фирма поднимается вверх

в списке, но не выше ВИП места

4. Список фирм при выводе сортируется по посещаемости, опять таки несмотря на фирмы с счетчиком и ВИП

5. Добавление раздела новости и новости компаний, новости компаний могут добавлять только ВИП компании

6. Добавление онлайн-прайса для каждой конторы (каталог товаров)

7. Сделать поиск

8. Возможность поссылки делового предложения через онлайн форму(нашли компанию и надо послать им ДП)

9. Скрыть емайл, и сделать вебформу отправки вместо открытого емайла

Сайт написан на PHP4 и MySQL5.

Движок самописный.

Без портфолио не беспокоить.

Без предоплаты.

Оставляйте асю, я с вами свяжусь.

Все предложения оставляйте только здесь.