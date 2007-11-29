Доработать сайт

необходимо в скрипт hyip от goldcoders сделать автоматический прием - выплату четырех видов валют - Egold Pecunix LibertyReserve V-money . Скрипт есть,осталось только систему автовыплат сделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://www.allbiz.kz нужно доработать следующее:
В админке:
1. Редактирование городов+
2. Редактирование разделов
3. Редактирование подразделов
4. Редактирование фирм+
5. Вип места+
6. Редактирование новостей и новостей компаний
7. Редактирование контента основных страниц
8. Массовая рассылка на зарегестрированные емайлы
*под редактированием понимается удобное удаление/изменение/добавление
на сайте сделать:
1. Кабинет пользователя
2. Добавить возможность добавлять схему проезда, логотип и прайс конторам при регистрации, загрузка прайса в любом формате
3. Сделать возможность ставить у себя на сайте счетчик, благодоря которому фирма поднимается вверх
в списке, но не выше ВИП места
4. Список фирм при выводе сортируется по посещаемости, опять таки несмотря на фирмы с счетчиком и ВИП
5. Добавление раздела новости и новости компаний, новости компаний могут добавлять только ВИП компании
6. Добавление онлайн-прайса для каждой конторы (каталог товаров)
7. Сделать поиск
8. Возможность поссылки делового предложения через онлайн форму(нашли компанию и надо послать им ДП)
9. Скрыть емайл, и сделать вебформу отправки вместо открытого емайла
Сайт написан на PHP4 и MySQL5.
Движок самописный.
Без портфолио не беспокоить.
Без предоплаты.
Оставляйте асю, я с вами свяжусь.
Все предложения оставляйте только здесь.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен человек для создания сайта и возможно поддержания его на основе webdirector или чего - ниибудь вроде него. Т.е. требуется человек который умеет работать в такой или аналогичной системе, но впринципе возможно и создание сайта без ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать первую часть минисистемы управления продажами комнат в отеле. Первая часть - ввод информации. Эта часть полностью состоит из ввода данных в простые формы и сохранения их в таких же простых таблицах mysql ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужно написать скрипт для обмена тизерами между сайтами. Пример: erotizer.info ася 608061Закрыт16 лет назад
Есть несколько задач по интеграции форума IPB с сайтом. В частности: - единая авторизация (частично уже есть) - перенес с форума на сайт контрольной панели юзера - написание модуля аттача файлов через контрольную панель юзера Кандидат должен отлично владеть ...Закрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать Flash плеер http://flv-mp3.com/ru/, нужно чтоб плеер показывал привьюшку. Плеер будет стоять на движке DLE. Уважаемые программисты пишите пожалуйста цены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Немного дороботать скрипт : http://fifa-club.com/index.php?option=com_ratetable&Itemid=2 ..надо будет кое-что подправить. Денег мало осталось,почти не осталось,так что прошу не писать,а маленькой суммы.С меня хороший отзыв))..Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Дано: дизайн в формате PSD Задача: сделать из него работоспособный скин для форума phpBB. Соискатели, укажите в предложении: 1. желаемую цену в рублях. 2. ориентировочный срок выполнения. 3. версию форума, для которой сможете сделать скин (2 или 3) 4. контакты. В личные ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Есть возможность принимать аудиосигнал на ПК, уже научились передавать его как радио по локальной сети. Нужно каким-то образом передавать аудио-сигнал с ПК в интернет. На сайте ставим проигрыватель, люди слушают. Такое реально? Если да, то ...Завершен16 лет назад
- $100
Ищу свободных программистов для запуска доски объявлений. Кто с какими скриптами работал - прошу писать в личку.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад