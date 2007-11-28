Сделать скин для phpBB

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дано: дизайн в формате PSD

Задача: сделать из него работоспособный скин для форума phpBB.

Соискатели, укажите в предложении:

1. желаемую цену в рублях.

2. ориентировочный срок выполнения.

3. версию форума, для которой сможете сделать скин (2 или 3)

4. контакты.

В личные сообщения просьба не писать.

P.S. Буду также рад, если вы готовы сделать скин на основе сверстаного HTML.

PHP
16 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
hyper
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$60
Elodreid
Zampillo 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка веб-шаблонов для FirstClass

    Нужен человек, готовый изучить этот скриптовой язык и выполнять регулярные проекты с его использованием. Синтаксис встроенного в FirstClass (http://www.firstclass.com/) языка похож на SSI. Выполняемая функция — отображение данных из внутренней базы (почта, события, конференции, приложения) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Потоковое аудио

    Есть возможность принимать аудиосигнал на ПК, уже научились передавать его как радио по локальной сети. Нужно каким-то образом передавать аудио-сигнал с ПК в интернет. На сайте ставим проигрыватель, люди слушают. Такое реально? Если да, то ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash Каталог

    $200

    Разработать точно такой же каталог: http://www.vator.fi/pdf/sealine/en/sealine.html С такими же падающими тенями! Это очень важно! Наполнение все есть. Нужна профессиональная работа.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интерактивный план нового посёлка

    $300

    Нужно разработать во Флаш интерактивный план нового строящегося посёлка: с описанием по каждому участку, небольшим предпросмотром, контактной информацией, с сылками на расширенную галерею с каждого участка на сайт. Требования: AS 3 до 1мб если будет возможность менять данные по участкам с сайта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Электронный магазин typo3

    Требуется разработка несложного интернет-магазина. Шаблоны (html) и ТЗ после просмотра портфолио. Реализация только на typo3. Наличие в портфолио готовых typo3-проектов ОБЯЗАТЕЛЬНО. ICQ 6-644-677

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка Oscommerce

    $25

    Требуется доработать модуль статистики продаж для движка Oscommerce. А именно: ограничить доступ администраторов, для просмотра статистики продаж, только в пределах разрешенных групп товаров. Т.е. есть несколько администраторов, разрешение открыто только на просмотр статистики продаж, для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Задание для DLE-специалиста

    $1000

    1. Перенос сайта с Html версии на движек, желательно DLE . 2. Установка Форума 3. Установка live help на сайте 4. Написать Модуль доски заказов с интегрированной оплатой Спасибо жду

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад