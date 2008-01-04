Задание для DLE-специалиста

И снова 10 балов. Не пойму почему заказчик калебался при выбере нас . Но было ясно , что этот проек до нас делал еще кто-то и видемо что-то не сладилась там . Мы успешно завершили задание . Оценить это может только заказчик . Вобщум, мы рады работать с таким закачиком . Всем рекомендую . Приятный и понемающий человек, умеет сушать .