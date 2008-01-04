Задание для DLE-специалиста

$1000
Веб-программированиеЗавершен10 заявок195 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Перенос сайта с Html версии на движек, желательно DLE .

2. Установка Форума

3. Установка live help на сайте

4. Написать Модуль доски заказов с интегрированной оплатой

Спасибо жду

16 лет назад
Stylius
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
hyper
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$400
7 дней
"Ребята опять-таки на высоте как и всегда! Команда справилась на ура. Советую, советую и еще раз советую всем !
И снова 10 балов. Не пойму почему заказчик калебался при выбере нас . Но было ясно , что этот проек до нас делал еще кто-то и видемо что-то не сладилась там . Мы успешно завершили задание . Оценить это может только заказчик . Вобщум, мы рады работать с таким закачиком . Всем рекомендую . Приятный и понемающий человек, умеет сушать .
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