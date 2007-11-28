Нужно настроить на двух страницах сайта скрипт отправки сообщений на email. ICQ:462339754
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка портала на CMS Битрикс, возможна частичная занятость
Знание php, MySQL, XML
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