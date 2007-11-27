Здравствуйте, это очень срочная работа и сделать её нужно до пятницы, она неочень сложна, всё уже есть, весь материал на готове, осталось только анимировать и всё! Предоплаты сразу говорю, не будет!, так как на данном сайте, ...
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Нужно установить скрипт http://abkworld.net
Думаю не сложная работа.Писать в icq 163665
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