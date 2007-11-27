Пересозданиe и последующая поддержка крупного сайта

$3200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки419 просмотров
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Ищем 1-2 разработчиков с опытом программирования на PHP+mySQL от 5 лет, на длительный срок для пересоздания и последующей поддержки крупного сайта, разработки новых модулей к нему и переделки старых.

Работа удаленная. Суть такова: сейчас есть крупный сайт, но качество кода оставляет желать лучшего. Из-за этого постоянные проблемы с выделеным сервером, а так же вечные глюки. Мы хотим полностью переписать сайт + добавить новые возможности, сделать максимально легкие запросы к БД, а так же использовать в некоторых случиях ajax.

Бюджет впринципе неограничен, ограничен только бюджет в неделю от 100 до 200$, нам проще платить по частям, чем всю сумму сразу, потому как точно сказать обьем работы пока нельзя. Желаемая загрузка программиста в начале создания проекта 2-4 часов в день до момента, когда проект можно будет выложить в сеть. И оплачивается 1-2 раза в неделю. При загрузке 2-4 часов вы будете иметь в неделю 100-200$ или 400-800$ в месяц, но мы хотим постоянно следить за ходом работы. Нет работы - нет оплаты.

Желаемый срок для запуска в сеть базового рабочого проекта - 1 месяц. После создания базового рабочого проекта, которого можно будет выложить в сеть работаем по следующей системе: мы говорим, что хотим добавить в проекте, договариваемся о сумме и вы работаете, закончили - получили деньги, потом следующая доработка и т.д. Их будет очень много. Чем быстрее вы делаете, тем быстре получаете деньги. Желаемый срок доработки базового рабочого проекта к нашим требования - 2-3 месяца. Другими словами, мы хотим программистов на срок 2-4 месяцев и готовы платить до 800$ в месяц в течении 2-4 месяцев, в может и дольше.

Работы очень много, от мелких поправок до разработки крупных модулей, скучать не придется.

Требования:

... PHP 5

... MySQL

... ООП

... постоянный интернет

... опыт от 5 лет

... если нет хорошей репутации на weblancer.net или на похожих сайтах, то нужен будет скан паспорта, а так же неразглашение вами о проделаной работе, мы не хотим потом увидить части сайта или сайт вцелом на других ресурсах.

...опыт в разработке крупных и серьезных проектов, которые доступны и сейчас.

приветствуется:

....XML

...знание спорта, ставок на спорт, опыт работы по созданию зеркала и парсинга, опыт в ajax

...опыт интеграции интернет платежных систем

...опыт в оптимизации скриптов для меншей нагрузки на сервер

...проживание в Киеве и возможность встречи или звонка

...трудолюбивость, честность, порядочность

...рекомендации, сертификаты, отзывы

...персональный аттестат вебмани или рупей

Различным студиям просьба не обращаться

icq 234049769

16 лет назад
boyarin
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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