Многопользовательский блог, необходимо сделать логин, регистрацию на странице (без захода в учетку), создание темы тоже с сайта. А также необходимо slightly доработать уже готовый шаблон (тему). Результатом будет многоблочный сайт со структурой наподобие drugme.ru.Если устраивает ...
Пересозданиe и последующая поддержка крупного сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем 1-2 разработчиков с опытом программирования на PHP+mySQL от 5 лет, на длительный срок для пересоздания и последующей поддержки крупного сайта, разработки новых модулей к нему и переделки старых.
Работа удаленная. Суть такова: сейчас есть крупный сайт, но качество кода оставляет желать лучшего. Из-за этого постоянные проблемы с выделеным сервером, а так же вечные глюки. Мы хотим полностью переписать сайт + добавить новые возможности, сделать максимально легкие запросы к БД, а так же использовать в некоторых случиях ajax.
Бюджет впринципе неограничен, ограничен только бюджет в неделю от 100 до 200$, нам проще платить по частям, чем всю сумму сразу, потому как точно сказать обьем работы пока нельзя. Желаемая загрузка программиста в начале создания проекта 2-4 часов в день до момента, когда проект можно будет выложить в сеть. И оплачивается 1-2 раза в неделю. При загрузке 2-4 часов вы будете иметь в неделю 100-200$ или 400-800$ в месяц, но мы хотим постоянно следить за ходом работы. Нет работы - нет оплаты.
Желаемый срок для запуска в сеть базового рабочого проекта - 1 месяц. После создания базового рабочого проекта, которого можно будет выложить в сеть работаем по следующей системе: мы говорим, что хотим добавить в проекте, договариваемся о сумме и вы работаете, закончили - получили деньги, потом следующая доработка и т.д. Их будет очень много. Чем быстрее вы делаете, тем быстре получаете деньги. Желаемый срок доработки базового рабочого проекта к нашим требования - 2-3 месяца. Другими словами, мы хотим программистов на срок 2-4 месяцев и готовы платить до 800$ в месяц в течении 2-4 месяцев, в может и дольше.
Работы очень много, от мелких поправок до разработки крупных модулей, скучать не придется.
Требования:
... PHP 5
... MySQL
... ООП
... постоянный интернет
... опыт от 5 лет
... если нет хорошей репутации на weblancer.net или на похожих сайтах, то нужен будет скан паспорта, а так же неразглашение вами о проделаной работе, мы не хотим потом увидить части сайта или сайт вцелом на других ресурсах.
...опыт в разработке крупных и серьезных проектов, которые доступны и сейчас.
приветствуется:
....XML
...знание спорта, ставок на спорт, опыт работы по созданию зеркала и парсинга, опыт в ajax
...опыт интеграции интернет платежных систем
...опыт в оптимизации скриптов для меншей нагрузки на сервер
...проживание в Киеве и возможность встречи или звонка
...трудолюбивость, честность, порядочность
...рекомендации, сертификаты, отзывы
...персональный аттестат вебмани или рупей
Различным студиям просьба не обращаться
icq 234049769
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