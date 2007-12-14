Флешка "Письмо счастья" - 2

Требуется: на базе бесплатных скриптов (белка и т.п.) поставить на имеющийся дизайн и поставить на сервер. Система должна уметь работать с тысячами пользователей. +хороший функционал Жду предложеиний.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать еще одну флешку аля Передай другому и будет тебе счастье.
Есть в наличии ТЗ, музыка для флешки. Необходимо сделать конечный продукт.
По времени флешка 1-1,5 минуты. Разрешение 800*600.
От вас:
- наличие опыта работы во флеш анимации
- желание сделать работу достойную первой страницы вашего портфолио
- взяться за этот проект и самое главное - его сделать в оговоренные сроки!
От меня:
- ТЗ, материалы, музыка
- оплата по факту выполненной работы
- отличный отзыв
- почет, уважуха и дальнейшее продолжение взаимоотношений по флеш-разработкам.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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