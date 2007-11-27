Исправление скрипта

нужно подправить один небольшой скрипт. он по расписанию логинится в блог на одном сервисе блогов (blogger.com) и создает в блоге пост. но сейчас там изменился код страницы авторизации (и возможно страницы создания поста), так что скрипт щас не работает. нужно настроить правильный парсинг страниц.