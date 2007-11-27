Исправление скрипта

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки167 просмотров
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нужно подправить один небольшой скрипт. он по расписанию логинится в блог на одном сервисе блогов (blogger.com) и создает в блоге пост. но сейчас там изменился код страницы авторизации (и возможно страницы создания поста), так что скрипт щас не работает. нужно настроить правильный парсинг страниц.

16 лет назад
satearn
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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